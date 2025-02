Cassano: "Dodô è stato disintegrato da Diao. Passo e personalità, ha costretto il brasiliano a restare dietro"

L'ex giocatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, nel podcast Viva El Futbol ha esaltato le doti di Assane Diao, attaccante del Como che ha segnato contro la Fiorentina domenica scorsa.

"Diao ha disintegrato Dodô - ha detto Cassano - con passo e personalità. Dodô di solito è uno che attacca e ti mette lì, lui ha detto “No, no, tu rimani dietro”.

E poi: “E' arrivato da un quarto d'ora in Italia e ha già fatto 4 gol in 7 partite. Può giocare tranquillamente in squadre come Milan, Napoli e Atalanta”.