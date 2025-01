Passi in avanti verso l'attaccante del Torino. Vanoli ha chiesto Kouame e Sanabria può fare al caso di Palladino. La situazione

La Fiorentina torna sul mercato con l'obiettivo di riscattarsi dopo un periodo buio colmato con la sconfitta contro l'ultima della classe. Folorunsho si è presentato oggi, ma Pradé continua a lavorare per provare a far cambiare i connotati di un reparto in particolare: l'attacco.

Se esce Kouame…

In uscita ci sono Ikone e Kouame e proprio l'attaccante cresciuto ex Genoa è oggi al centro di un possibile scambio di mercato con un altro club che sta cercando di investire proprio nel reparto offensivo: il Torino di Vanoli.

La situazione legata a Sanabria

Il club di Urbano Cairo sta cercando un sostituto dell'infortunato Zapata, ma anche di cambiare le carte a disposizione del tecnico che era partito forte in campionato e in quest'ottica - scrive calciomercato.com - vanno registrati passi in avanti per lo scambio con la Fiorentina che porterebbe a Firenze Antonio Sanabria. Domenica Fiorentina e Torino si troveranno anche sul campo, occasione perfetta per avvicinare le rispettive parti e trovare un accordo che accontenterebbe tutti. Anche se… Anche se va detto che Kouame, ormai da diversi anni legato a Firenze, non avrebbe espresso la specifica richiesta di essere ceduto, nonostante lo scarsissimo minutaggio con Palladino. Ad ogni modo, l'ex tecnico del Monza non lo vede nei suoi progetti offensivi.