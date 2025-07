Il giornalista e tifoso della Fiorentina Luca Calamai ha parlato a TMW Radio, commentando varie vicende a tinte viola, dal centrocampo a Moise Kean.

‘Pioli vuole una mediana di qualità e corsa’

“La zona del campo in cui Pioli si sta concentrando è il centrocampo, il punto focale della squadra. Al momento il tecnico viola ha due riferimenti: Fagioli e Mandragora, oltre a Fazzini. Vuole Bernabè, per trasformarlo alla Bennacer, un regista che sappia fare gioco. La mediana deve avere qualità e corsa, potendosi permettere anche due tra Fagioli e Bernabè, non ruoli rigidi ma calciatori in grado di saper fare un po’ di tutto”.

‘Kean non ha chiuso le porte all’Arabia, questo è allarmante’

“Oggi c’è un dato che deve allarmare i tifosi della Fiorentina: sul fronte Kean non si sono chiuse le porte totalmente al mondo arabo e alle sue spropositate offerte. Entrare nella logica di dire ‘forse ci posso andare’, è rischioso. Dalla Fiorentina la percentuale che arriva in merito alla permanenza di Kean è del 50 %. Napoli non è una piazza che scalda in maniera totale Kean e non credo a quest’opzione. Resta naturalmente poi anche l’opzione inglese".