Il Betis è pronto a fare la sua offerta per Mandragora: il gradimento del giocatore e le riflessioni della Fiorentina. La situazione

Oggi a Firenze si terrà un incontro tra gli intermediari di fiducia del Real Betis e la Fiorentina, per presentare la prima offerta del club andaluso per il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora. Il centrocampista 28enne giocatore, all’ultimo anno di contratto con la società viola, ha espresso la sua disponibilità ad accettare l’offerta del Betis, secondo quanto scrive Mateo Gonzalez, giornalista di abc.es.

Le cifre in ballo, l’opzione di rinnovo di contratto

I rappresentanti del Betis saranno presenti per proporre una valutazione economica per Mandragora. Le cifre in discussione oscillano tra i dieci e i tredici milioni di euro per un centrocampista che ha lasciato un'impressione molto positiva nella doppia sfida tra Betis e Fiorentina in semifinale di Conference League. Mandragora ha un contratto con la Fiorentina fino a giugno 2026, con un'opzione di prolungamento fino al 2027 se giocherà più del 50% delle partite della stagione 2025-26. Il club viola è aperto alla sua cessione se non raggiungerà un accordo per il rinnovo contrattuale del giocatore, cosa che gli ha già offerto. Anche il Bologna è interessato a Mandragora.

Mandragora per il dopo Cardoso, il gradimento di Pellegrini

Mandragora è uno dei giocatori nella lista dei centrocampisti del Betis per sostituire Johnny Cardoso, e piace molto all’allenatore bianconere, Manuel Pellegrini, come scrive Gonzalo Tortosa di El Chiringuito. Il Betis sta contemporaneamente negoziando anche con altri giocatori per quella posizione, dato che vuole due centrocampisti quest'estate, prevedendo anche la partenza di William Carvalho. A fare la differenza saranno le richieste economiche della Fiorentina.