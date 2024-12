Gudmundsson e Beltran? C'è una formula nuova per tenerli insieme. Ecco come cambia la Fiorentina

Gumdundsson e Beltran insieme nella formazione titolare della Fiorentina. Di questo argomento si occupa stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Nuovo sistema di gioco

C'è una formula nuova per poter far coesistere l'islandese e l'argentino, che ha sostituito al meglio il compagno di squadra nel momento della sua assenza per infortunio. Si tratta di un 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale (di moda adesso visto il periodo), privo di esterni d’attacco puri.

Equilibri

Gente come Colpani e Sottil potrebbe essere ‘sacrificata’ davanti ad una formula del genere, ma gli equilibri in campo, a questi livelli, sono fondamentali.