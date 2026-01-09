I convocati dell'Italia under 18: Favo chiama un giovane difensore viola per la sfida alla Spagna
La Nazionale Under 18 giocherà un’amichevole contro i pari età della Spagna, mercoledì 14 gennaio presso la Ciudad del Fútbol di Las Rozas.
Il giovane viola
Per questa sfida il tecnico azzurro Massimiliano Favo ha diramato oggi le convocazioni. fra i 23 calciatori chiamati a Coverciano c'è anche il giocane viola Alessandro Perrotti. Il terzino, classe 2008 e originario di Montevarchi, è l'unico giocatore viola all'interno di una squadra azzurra ricca di talento. Di seguito la lista dei convocati.
I convocati
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan);
Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina);
Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Chiummariello (Napoli), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Matteo Papaccioli Oliveira (Como), Vincenzo Prisco (Napoli);
Attaccanti: Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Simone Lontani (Milan), Gabriele Ricci (Cesena).