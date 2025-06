Corriere dello Sport-Stadio: Commisso studia il regalo per Pioli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle dinamiche di mercato legate al mondo viola.

Prima pagina

Il Corriere dello Sport stadio apre l'edizione odierna con il titolo “Idea Frendrup” e poi nel sottotitolo “Commisso Studia il regalo per Pioli”.

Pagine 16-17

Nelle pagine interne il Corriere approfondisce i temi di calciomercato scrivendo: "Il club lavora per rafforzare il centrocampo da consegnare all’allenatore. Da sciogliere presto anche le questioni Mandragora e Cataldi", in entrata invece “Frendrup e Bennacer per la nuova Fiorentina”. In taglio basso il quotidiano scrive del futuro allenatore viola “La panchina è vuota, Firenze aspetta solo Pioli”. Nella pagina seguente Il Corriere dedica un pezzo al centrocampista Nicolò Fagioli con il titolo: “Fagiodric al centro della viola”.