Baiano: "Kean non mi preoccupa a livello fisico, ma mentale, se non vuole giocare non va forzato. Mi rivedo in Gudmundsson"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco “Ciccio” Baiano è intervenuto durante il “Salotto Viola” di Italia7. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Vediamo come starà Kean mentalmente”

“Anche senza Kean e Dodo, mi aspettavo di vincere queste ultime partite: la squadra sta bene e ha dimostrato di saper sopperire anche a due assenze così pesanti, c'è un grande gruppo nello spogliatoio. Kean a livello fisico non mi preoccupa molto, si è sempre allenato con grande intensità, dubito che qualche giorno di pausa possa avere conseguenze negative; bisognerà invece capire come risponderà di testa, se non dovesse sentirsela di partire dal primo minuto, o addirittura di non giocare, sarebbe opportuno non forzarlo. Cambio modulo se Kean non parte titolare? No, non succederà, un allenatore difficilmente cambia quando le cose vanno bene, a maggior ragione se in una partita così importante. La Fiorentina ha comunque dimostrato di sapersi muovere anche in più contesti tattici"

“Non abbiamo ancora visto Gudmundsson al 100%”

“Nell'ultimo periodo mi rivedo in Gudmundsson, l'islandese sta facendo bene anche se non l'abbiamo mai visto al 100%, per via di infortuni e vicende extra-campo. Io segnavo di più? Può darsi… ma l'importante è che vinca la squadra. Se segnavo due reti ma non portavamo punti a casa, ero deluso e arrabbiato”

“Roma e Betis? Da affrontare a viso aperto”

“Affronteremo Roma e Betis, due squadre molto forti che vengono da periodi di forma notevoli. Inutile dire che sono due sfide complicatissime, ma anche la Fiorentina è forte e se la giocherà a viso aperto”