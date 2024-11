La Nazione: Quella parolina vietata si può pronunciare?

Sul QS de La Nazione spazio viola in prima pagina: “Gioco e qualità: Champions, Firenze ci crede”. A pagina 6 in taglio alto: “Firenze ha alzato il tiro. Bella, sporca e cattiva. Viola, sei da Champions”. Di spalla: “Kean e Cataldi puntano sul granata. Comuzzo ci prova. Oggi il test decisivo” e “Martinez Quarta il jolly prezioso. Guida in campo e nello spogliatoio”. A pagina 7, in taglio alto: “De Gea, gigante viola. ‘Il più forte del mondo’” e di spalla: “Cataldi, Bove e Adli? Come Gila e Pizarro”.