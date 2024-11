Chiarugi: "Il gruppo può entusiasmarsi, ai tifosi invece predico calma. Colpani? Anche a Monza era altalenante"

Luciano Chiarugi, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana, analizzando la Fiorentina di Palladino seconda in classifica: “Sono tanti anni che che Firenze sogna questa classifica. Questa squadra ha voglia di stare lassù in cima, ma l'entusiasmo va lasciato al gruppo: i tifosi devono stare tranquilli ora".

Poi su Colpani e Sottil

"Colpani ha sempre vissuto un'altalena di prestazioni, anche a Monza passava questi momenti. Ci vorrà pazienza con lui. Sottil? E' sicuramente un giocatore che lascia discutere: non gioca spesso, ma quando lo fa vuole essere frenetico, ha tanta voglia di dimostrare. Io sarei per provare a dargli continuità”.