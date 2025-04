Gudmundsson: "Noi in Champions? Vogliamo portare la Fiorentina in alto. Felici di quanto fatto nelle ultime partite"

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è stato intervistato da DAZN prima dell'inizio del match.

“Siamo veramente felici delle ultime partite - ha detto - ma questo non significa che oggi non ci sia da dare tutto, combattere e lasciare tutto sul campo”.

E poi: “Qualificazione in Champions? Noi vogliamo portare sempre la Fiorentina in alto, nella situazione in cui siamo non possiamo che pensare partita dopo partita. Iniziamo a fare tre punti oggi, senza pensare troppo in là”.