Fedez: "Masini mi parla solo di Fiorentina e mi aiuta a distrarmi. Ieri sera nei camerini c'era anche Paratici"

Intervistato da Rai2 assieme a Marco Masini, cantante e tifoso della Fiorentina con cui si ebisce in coppia al Festival di Sanremo, Fedez ha avuto modo di rivelare dei simpatici retroscena relativi alla serata di ieri, con protagonista anche l'attuale Diesse gigliato.

‘Masini mi parla solo di Fiorentina’

“Ci stiamo divertendo, avere Masini con me è un onore e un supporto, perché dietro al palco mi parla solo di Fiorentina e riesco a distrarmi. Ieri sera nei camerini c'era anche Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina”.

A Sanremo per amore

Il dirigente viola è a Sanremo in virtù della presenza della sua compagna, l'attrice Pilar Fogliati, ieri in veste di co-conduttrice della seconda serata del Festival.