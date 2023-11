Pastorello: "Terracciano veniva considerato il nuovo Buffon a inizio carriera. La sua costanza ha fatto la differenza, Italiano non regala niente"

Federico Pastorello, agente fra gli altri, di Pietro Terracciano ha parlato a TMW del suo assistito, primo portiere della Fiorentina:

“Terracciano ha rinnovato pochi mesi fa con la Fiorentina fino al 2025. Se mi aspettavo che fosse ancora titolare nonostante l'arrivo di Christensen? Ancora una volta Pietro riesce a sorprendermi. La sua costanza negli allenamenti, la concentrazione e determinazione fanno la differenza. È un portiere forte, all'inizio della sua carriera veniva definito come il nuovo Buffon ed era un predestinato”.

E ancora: "A livello mentale ha dovuto gestire alcune cose nella sua crescita ma alla fine è maturato. Se da agente dovessi portare un portiere alla Fiorentina non ce lo porterei, visto che gioca sempre lui alla fine. Italiano non regala niente ai suoi giocatori, si sta meritando tutto. Gli faccio pubblicamente i complimenti, non gli hanno mai regalato nulla. Pradè non ne poteva più delle nostre telefonate per convincerlo a prenderlo per fare il secondo, poi ha accettato e alla fine è diventato il titolare".