Allenatore argentino ed ex giocatore, Sebastian Beccacece nel corso della sua carriera in panchina ha avuto un'esperienza breve e totalmente negativa con l'Independiente. In quel momento specifico (era il 2019) avrebbe voluto portare in squadra anche un certo Nicolas Gonzalez che ora abbiamo imparato a conoscere benissimo nella Fiorentina. Operazione però che non andò a buon fine.

“Mi hanno mentito”

“Quella all’Independiente è stata un'esperienza molto fugace - racconta Beccacece a Clank Media - Rapidamente, senza perdere tempo, ho scelto la prima opzione che mi era capitata. Per tutto il tempo avevo la sensazione che non ci fosse credibilità. Mi hanno mentito continuamente, ci sono voluti 50 giorni per prendere un giocatore".

“Avevamo parlato con Gonzalez”

E poi: “Mi sono presentato e ho citato in conferenza stampa i giocatori con cui avevamo già parlato: Alexis Mac Allister, Emmanuel Gigliotti e Nico González. L'ho detto in conferenza perché percepivo come stava andando tutto. Non ha precedenti che un allenatore si faccia avanti e dica una cosa del genere. L'avevo anticipato per non rimanere bloccato più tardi. Mi hanno ingannato. Ci sono voluti 50 giorni per portare un giocatore e andavano avanti e indietro. Ciò mi ha causato un'enorme usura”.