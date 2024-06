Vitale: "Vendere Kayode sarebbe un errore colossale, sono altri i giocatori da cedere. Per fare una Fiorentina forte bisogna spendere"

L'ex dirigente della Fiorentina Pino Vitale ha parlato a Lady Radio del mercato viola: “Zaniolo sotto il profilo tecnico non si discute, ma con lui si acquisterebbero anche il babbo e la mamma che mettono sempre bocca in tutte le vicende del figlio. Per quanto riguarda Kean, al PSG fece 17 gol ma poi si è un po' perso. A me piace come tipo di giocatore, ma 6 reti negli ultimi tre anni sono decisamente poche".

“Kayode non si può vendere”

Poi ha aggiunto: “Per fare una Fiorentina forte bisogna comprare i giocatori di valore e vendere quelli scarsi, non i pezzi da novanta. Cedere Kayode, ad esempio, sarebbe come tagliarsi le palle. Bisogna frugarsi per fare un bel mercato. Servono un portiere forte, un difensore centrale di livello, almeno tre centrocampisti importanti tra cui un regista vero. E poi ci vuole un altro attaccante oltre a Kean, Lucca ad esempio non mi dispiacerebbe”.