Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato del mercato viola a Lady Radio: “Non so se Kean e Zaniolo implicano la cessione di Nico Gonzalez, dico solo che per me l'argentino è cedibile senza problemi. Per 30 milioni lo do a chiunque, ma ho il timore che faremo una minusvalenza. E' un buon giocatore, ma non certo un fuoriclasse. Oltre a Nico gli unici che possiamo vendere sono Kayode e Milenkovic, quest'ultimo in particolare secondo me non ha più voglia di giocare nella Fiorentina”.

“La Fiorentina non farà il Nereo Rocco”

Poi ha aggiunto: “Proprio ieri la Fiorentina ci ha comunicato che non parteciperà al Torneo Nereo Rocco, ed è stato un po' uno schiaffo per la Settignanese perché è la prima volta che succede nella storia. La Fiorentina non mi ha dato spiegazioni ma pare che la causa di ciò sia io”.

“I giocatori da prendere sono altri”

Infine: “Il mercato va fatto con i nomi: Barella, Calhanoglu, i giocatori della Roma, questi vanno presi. Gente che ogni domenica metta in difficoltà l'allenatore ma in senso positivo. Io so che Palladino era felicissimo di aver preso Djuric al Monza, un giocatore molto diverso da Kean per dire. Oltretutto mi sembra un doppione di Beltran, cioè una seconda punta più che un vero attaccante”.