Valcareggi: "Non avrei preso né Kean né Zaniolo. Ma come si fa a pagare tutti quei soldi una riserva della Juventus?"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Kean non l'avrei mai preso e Zaniolo nemmeno. Non è polemica ma mi affido ai numeri, e quelli di questi due non sono soddisfacenti. Kean è una riserva della Juve, che ha giocato pochissimo, come fa a costare tutti quei milioni? Io non voglio più gente inaffidabile fisicamente. Zaniolo peraltro fu mandato via dalle giovanili della Fiorentina, basta perdonare le persone”.

“Meglio Pinamonti o Lucca di Kean”

Poi ha aggiunto: “Prima di Kean avrei preso Pinamonti o Lucca, oppure Retegui anche a costo di pagarlo 30 milioni. La Fiorentina però a quelle cifre non ci arriva, questa società compra solo al mercatino con queste offerte a spizzichi e bocconi. Non ci si deve sorprendere della operazioni con la Juve, ormai la fiorentinità non esiste più”.