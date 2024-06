Un lungo contratto legherà Kean alla Fiorentina, l'attaccante è virtualmente viola. Possibili visite mediche entro il fine settimana

La trattativa per portare l'attaccante della Juventus Moise Kean in maglia viola si è ormai sbloccata. Il calciatore è virtualmente un nuovo attaccante della Fiorentina: la fumata bianca è arrivata ieri pomeriggio, quando le parti hanno trovato l’accordo per una cifra vicina ai 13 milioni di euro, con bonus facilmente raggiungibili per 2 milioni. I due club non hanno ancora chiuso, ma stanno limando i dettagli, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Mancano solo le firme che certificheranno il trasferimento definitivo del ventiquattrenne a Firenze.

Un lungo contratto per Kean

Per l’ex bianconero è pronto un contratto di cinque anni, quindi duraturo, per un profilo su cui la società viola crede fermamente al pari del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Il quale lo ha voluto con forza, proprio come quando lo chiese ad Adriano Galliani per il Monza: idea che non si è mai concretizzata.

L'occasione di rilancio per l'attaccante

Da parte sua Kean, è entusiasta. Ha accettato subito di buon grado l'ipotesi di vestire la divisa della Fiorentina: la considera un'occasione irrinunciabile per tornare ai suoi livelli. Kean potrebbe già effettuare le visite mediche con la Fiorentina nel fine settimana, anche se non a Firenze.