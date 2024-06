Kean, è fatta: ecco i bonus che hanno convinto la Juventus. Zaniolo, c'è ancora l'insidia nerazzurra

Sky Sport conferma l'operazione che porterà Moise Kean alla Fiorentina. Un obiettivo sia del club che di mister Palladino: l'allenatore lo voleva già al Monza infatti lo scorso gennaio, con Galliani e Giuntoli che avevano imbastito una trattativa poi non andata in porto.

Ci sono bonus e bonus per Kean

La Fiorentina avrebbe valutato questa operazione come la migliore per tempi e costi, andando a spendere 13 milioni di parte fissa e 2 milioni facilmente raggiungibili mentre 3 più difficili, legati alle presenze e ai gol dell'attaccante classe 2000.

Capitolo Zaniolo

Per quanto riguarda invece Nicolò Zaniolo, è avanti l'Atalanta che ha già parlato più volte con il calciatore convincendolo soprattutto con la Champions League. Però la Fiorentina resta ancora in corsa per il calciatore. Il Galatasaray ad ogni modo vuole monetizzare con il centrocampista che è convinto di voler tornare in Serie A.