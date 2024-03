La prima gara ufficiale dopo la tragica scomparsa di Barone: le ragazze di De La Fuente per tornare a vincere nella "casa" del compianto dg

Domani pomeriggio, precisamente alle ore 15:00, le ragazze della Fiorentina Femminile scenderanno in campo per la prima gara ufficiale della società viola da quando il dg Barone ci ha lasciato. Al Viola Park arriva l'Inter, formazione che insegue proprio le gigliate in classifica (seppur distanziate da tredici lunghezze).

Lo stadio Curva Fiesole del centro sportivo di Bagno a Ripoli è pronto ad accogliere un gran numero di tifosi, vista la pausa nazionali per le squadre maschili, ma soprattutto per l'occasione della prima volta senza il direttore generale. In quella che era diventata a tutti gli effetti la sua seconda casa, le ragazze di De La Fuente proveranno a colmare il gap che le separa dalla Juventus in classifica. FiorentinaNews.com vi racconterà il match e seguirà anche il post partita.