La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, il gol è sparito
Una pagina sulla Fiorentina pubblicata da La Gazzetta dello Sport.
La rosea sceglie come tema principale questo: “Viola, gol sparito”. E inoltre: “Kean ancora a secco come Dzeko e Piccoli. Pioli studia la cura”. Catenaccio: “Avvio in salita per il bomber della Fiorentina: tre gare nessun tiro nello specchio”.
Kean e il videogioco
Presente anche un trafiletto, intitolato: “Moise scelto per il videogioco di EA Sports ma da…cantante”.
