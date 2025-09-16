​​
La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, il gol è sparito

Redazione
La Gazzetta dello Sport

Una pagina sulla Fiorentina pubblicata da La Gazzetta dello Sport

Pagina 24

La rosea sceglie come tema principale questo: “Viola, gol sparito”. E inoltre: “Kean ancora a secco come Dzeko e Piccoli. Pioli studia la cura”. Catenaccio: “Avvio in salita per il bomber della Fiorentina: tre gare nessun tiro nello specchio”.

Kean e il videogioco

Presente anche un trafiletto, intitolato: “Moise scelto per il videogioco di EA Sports ma da…cantante”. 

