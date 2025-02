UFFICIALE: Rinforzo in attacco per la Fiorentina Femminile di de La Fuente, arriva dalla Roma

La Fiorentina Femminile acquista un nuovo attaccante dalla Roma: si tratta di Victoria Della Peruta, statunitense naturalizzata italiana. La giocatrice classe 2004 era in prestito alla Sampdoria e arriva a titolo definitivo.

Di seguito il comunicato viola

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Victoria Della Peruta. Attaccante, classe 2004, Victoria è nata ad Atlanta in Georgia (USA) ed è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti dove ha frequentato e giocato all’Università della North Carolina. Il suo passaggio al calcio italiano avviene nel 2022 quando indossa la maglia del Pomigliano e poi quella della Sampdoria. Acquistata dalla Roma, è rimasta in prestito in blucerchiato prima di scegliere il Viola di Firenze.Naturalizzata italiana, Victoria ha già giocato in Nazionale U19 e U23. La neo attaccante ha scelto il numero 8 e ha firmato un contratto con la Fiorentina fino al 30/06/2028.

BENVENUTA TORI!".