La Fiorentina è sempre dell'idea di poter intervenire economicamente per portare a termine il progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi.

“Commisso non si tira mai indietro”

“Dato che Il presidente non si tira mai indietro - ha detto il direttore generale del club, Alessandro Ferrari - stiamo cercando di dare ancora una volta una mano al Comune per trovare le modalità economiche per portare a termine questo progetto”.

Preoccupazione della società

Questo anche se ci sono delle preoccupazioni espresse dalla società di proprietà di Rocco Commisso. In particolare Ferrari ha già parlato della possibilità che nell'anno del centenario della Fiorentina (2026) ci sarà ancora il cantiere e non il Franchi da 35 mila posti disponibili così come auspicato.