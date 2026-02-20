​​

header logo

Doppio impegno per l'Italia Under 16: Pasqual convoca due ragazzi della Fiorentina

Redazione /

C'è anche un po' di Fiorentina nella Nazionale Italiana a livello giovanile. L'Under 16, dopo aver disputato il Torneo dei Gironi dal 23 al 25 gennaio a Coverciano, tornerà in campo per un doppio confronto amichevole contro i pari età del Belgio, in programma martedì 24 e giovedì 26 febbraio presso il Riano Athletic Center.

Doppio impegno per l'Italia Under 16

Per l'occasione, il commissario tecnico Manuel Pasqual ha scelto i ragazzi a cui affidare l'esperienza. L'ex Fiorentina chiama due ragazzi viola, il difensore Mattia Barbone e l'attaccante Federico Croci. Di seguito la lista completa.

Presenti due ragazzi viola alla corte di Pasqual

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Dattilo (Roma), Diego Lucarelli (Inter), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Noham Blandina (Club Brugge), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Lorenzo Matera (Sassuolo), Giuseppe Pipitò (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti