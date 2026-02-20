Doppio impegno per l'Italia Under 16: Pasqual convoca due ragazzi della Fiorentina
C'è anche un po' di Fiorentina nella Nazionale Italiana a livello giovanile. L'Under 16, dopo aver disputato il Torneo dei Gironi dal 23 al 25 gennaio a Coverciano, tornerà in campo per un doppio confronto amichevole contro i pari età del Belgio, in programma martedì 24 e giovedì 26 febbraio presso il Riano Athletic Center.
Doppio impegno per l'Italia Under 16
Per l'occasione, il commissario tecnico Manuel Pasqual ha scelto i ragazzi a cui affidare l'esperienza. L'ex Fiorentina chiama due ragazzi viola, il difensore Mattia Barbone e l'attaccante Federico Croci. Di seguito la lista completa.
Presenti due ragazzi viola alla corte di Pasqual
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Dattilo (Roma), Diego Lucarelli (Inter), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Noham Blandina (Club Brugge), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Lorenzo Matera (Sassuolo), Giuseppe Pipitò (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).