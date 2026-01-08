Dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio, la dirigenza della Fiorentina quest'oggi si è rifondata subito al lavoro per garantire a Paolo Vanoli una rosa in grado di raggiungere in fretta la quota salvezza. E oggi, 8 gennaio, i viola definiscono il secondo colpo della finestra invernale di calciomercato: Marco Bresciani è virtualmente un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista lascia l'Atalanta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di raggiungimento della salvezza: ancora da capire le cifre dell'operazione, tra parte fissa e riscatto, ma il prezzo definitivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe essere a Firenze già in serata, per poi domani mattina porre nero su bianco il suo accordo con il club gigliato: dovrebbe arrivare a guadagnare un milione a stagione.

La priorità della Fiorentina, e di Vanoli, resta la stessa: serve almeno un esterno offensivo

Con ogni probabilità l'attenzione dei viola adesso si sposterà sugli esterni offensivi, ruolo nel quale, nonostante l'arrivo di Solomon, come confermato da mister Vanoli serve ancora qualcosa. La volontà dell'allenatore è quella di continuare a proporre un 4-2-3-1, o comunque un 4-3-3, e per questo tornano fondamentali gli esterni. Piace molto Dominguez del Bologna, ma la richiesta dl club felino frena Goretti e co.: iil cartellino dell'argentino è valutato attorno ai 12 milioni. Restano sullo Boga e N'Gonge, sul quale è però forte anche l'interessamento dell'Atalanta.

Capitolo cessioni: Richardson non andrà al Nizza, Dzeko verso l'estero, mentre Viti..

Come sottolineato nel pomeriggio sembra essere saltato il trasferimento di Amit Richardson al Nizza, resta quindi da capire dove andrà a finire con la Fiorentina poco determinata a reintegrarlo in rosa: per il momento resta viva soltanto la pista araba del NEOM. In uscita anche Dzeko, che però difficilmente resterà in Italia: l'alto ingaggio del bosniaco non è infatti alla portata delle possibili pretendenti. E' con le valigie in mano da qualche giorno anche Viti, che farà il suo ritorno al Nizza per poi essere veicolato altrove: interessamento last minute della Sampdoria, che è da tempo alla ricerca di un difensore.