Italiano pensa a Beltran per la spalla di Immobile. E la Fiorentina così potrebbe chiedere Fabbian

Il mercato del Bologna è più attivo che mai: sono stati ufficializzati Vitik e Immobile, mentre cresce l'attesa per Bernardeschi, il cui annuncio è ormai atteso nei prossimi giorni. Non soltanto questi tre acquisti però, la società è al lavoro per mantenere la rosa competitiva visti i molteplici appuntamenti della prossima stagione, in cui i felsinei saranno attesi da ben quattro competizioni.

Italiano pensa a un suo vecchio attaccante

Per la trequarti piace, riporta Bologna Sport News, Tomas Suslov del Verona, seguito però anche dal nuovo Torino di Baroni. Le due stagioni agli scaligeri per il classe 2002 sono andate a corrente alternata: il primo anno ha messo a referto 3 reti e 5 assist. Più complessa l'ultima stagione, in cui non è riuscito a gonfiare la rete neanche una volta e ha messo a referto appena un assist in 31 presenze.

L'idea del Bologna

Il calciatore del Verona non è però l'unica soluzione, infatti Italiano riabbraccerebbe volentieri Lucas Beltran: in uscita dalla Fiorentina, specialmente se i viola dovessero tentare l'affondo per Fabbian. La Fiorentina però vista la rivalità con i rossoblù, spera di cedere l'argentino altrove, ma questa è una pista da non sottovalutare, come quella che porta a Schmid del Werder Brema.