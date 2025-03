Intanto al Viola Park si rivede in gruppo un centrocampista, che tornerà tra i convocati contro il Panathinaikos

Nessun riposo per la Fiorentina, che già oggi è scesa in campo al Viola Park per preparare il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. Assente per la sfida del Maradona contro il Napoli, Palladino ha ritrovato oggi in gruppo Micheal Folorunsho dopo l'infortunio al quadricipite della gamba destra.

Il centrocampista ex Napoli si è allenato con i compagni e dunque sarà nuovamente tra i convocati della Fiorentina per la partita in programma giovedì al Franchi. Adesso nell'infermeria viola ci è rimasto solo Andrea Colpani, che ne avrà ancora per qualche settimana.