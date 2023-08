Per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e per l'Atletico Madrid, la volontà di trovarsi insieme è durata ben poco, viste soprattutto le disponibilità economiche ridotte del club spagnolo. Tuttavia, l'allenatore Diego Pablo Simeone non vuole accontentarsi.

Al portale iberico AS, Simeone ha sottolineato le necessità di mercato dell'Atletico Madrid: “Abbiamo bisogno di un centrocampista, dobbiamo necessariamente aumentare la competizione in quel ruolo. Quelli che abbiamo ora non sono centrocampisti puri. Dopo che Kondogbia se n'è andato c'è Witsel, sì, però sarebbe decisamente meglio se ne arrivasse un altro”.