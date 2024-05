Con la matematica salvezza del Cagliari, non ci sono pressioni per la programmazione della gara contro la Fiorentina: ecco quando si giocherà

La vittoria per 2-0 del Cagliari contro il Sassuolo ha portato la matematica salvezza in casa rossoblù. Non ci saranno dunque grossi problemi per la programmazione della gara tra sardi e Fiorentina, valevole per l'ultima giornata di campionato.

Un impegno ingombrante

La squadra viola, infatti, sarà impegnata mercoledì 29 maggio nella finale di Conference League di Atene e, per avere più tempo per preparare la sfida cruciale e riposarsi, aprirà contro il Cagliari la 38esima giornata.

Niente contemporaneità per l'ottavo posto

Non ci sarà la contemporaneità per quanto riguarda la lotta per l'ottavo posto (con Napoli e Torino), visto che, in ogni caso, la Fiorentina recupererà la partita contro l'Atalanta a fine campionato.

Ecco quando si giocherà

La partita contro il Cagliari si giocherà molto probabilmente di venerdì. Possibile anche un ulteriore anticipo al giovedì, con l'ufficialità di giorno e orario che arriverà martedì.