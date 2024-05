Arrivano solo buone notizie per la Fiorentina dal Mapei Stadium, dove il Cagliari ha battuto per 2-0 i padroni di casa del Sassuolo nel lunch match di oggi grazie ai gol di Prati e Lapadula su rigore.

Dunque ufficialmente salva la squadra di Ranieri, che con questi 3 punti si porta a quota 36 punti. Al contrario, il Sassuolo adesso è a un passo dalla Serie B, evitabile soltanto e momentaneamente se perdono contemporaneamente Frosinone e Empoli.

Nel prossimo turno di campionato, dunque, per il Cagliari sarà solo passerella in casa contro una Fiorentina alla ricerca di punti importanti per la Conference League.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Cagliari 36, Verona 34, Udinese 33, Empoli 32, Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 16. * = una partita da recuperare.