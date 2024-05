Il Cagliari dovrà fare a meno di una pedina importante in difesa contro la Fiorentina

Al Mapei Stadium si sta giocando Sassuolo-Cagliari, sfida valevole per la 37esima giornata di campionato. In palio punti cruciali per la salvezza, con i sardi avanti 1-0 e i neroverdi a un passo dalla Serie B.

Al 76esimo ammonizione pesante per il difensore rossoblù Alberto Dossena, che era diffidato e dunque salterà la partita contro la Fiorentina. In caso di vittoria oggi, la partita a Cagliari può essere una passerella per i sardi, che già questo pomeriggio potrebbero essere salvi.