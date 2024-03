Ma c'è sempre la clausola 'europea' sullo sfondo che potrebbe cambiare tutti gli scenari

Il futuro di Vincenzo Italiano è più che mai incerto. In molti hanno visto nelle sue parole di ieri una sorta di commiato dalla Fiorentina e un voler cambiare aria al termine della stagione, quando il suo contratto coi viola sarà in scadenza.

La clausola ‘europea’

In scadenza a meno che non scatti la clausola ‘europea’. Se la Viola centrerà la qualificazione alla Champions League (discorso difficilissimo, quasi impossibile) oppure quella all'Europa League (e qui la strade sono diverse, perché non c'è solo il campionato per raggiungerla), allora il suo accordo con il club si rinnoverà automaticamente per un altro anno.

Programmi e priorità

E' vero che eventualmente ci sarebbe sempre la strada della rescissione contrattuale se qualcuno ha voglia di andarsene a tutti i costi, ma questo è un altro tipo di ragionamento, probabilmente anche fin troppo prematuro da fare. Programmi e priorità, tutte le parti devono darseli e c'è da capire se coincidono oppure no: il nodo della questione è proprio questo.