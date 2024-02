Biraghi e una caviglia...che preoccupa già meno di domenica. Le nebbie si stanno dissolvendo

Altra giornata di riposo per la Fiorentina. Dopo il pareggio ottenuto con l'Empoli, il tecnico Vincenzo Italiano ha lasciato due giorni di pausa all'intera squadra, nonostante il momento sia tutt'altro che buono e che ci sia bisogno di lavorare su molti aspetti.

La ‘dote’ lasciata dalla partita con l'Empoli

La partita del Castellani ha lasciato in dote un Cristiano Biraghi non al meglio, costretto ad uscire per un trauma distorsivo alla caviglia. Fin da subito le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti, si parlava di una sua presenza in forse per la gara con la Lazio al massimo.

Nebbie che si stanno dissolvendo

Ebbene, alla fine il capitano della squadra potrebbe essere al proprio posto. Domani sarà possibile fare un punto della situazione più chiaro, ma è bastata qualche ora di riposo e di cura minima per dissolvere già parte delle nebbie che lo riguardano.