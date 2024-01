Insigne alla Fiorentina, il procuratore ne ha parlato con la dirigenza. La situazione

Insigne in orbita viola

La Fiorentina sta cercando un esterno offensivo sul mercato prima della Supercoppa. Oltre al nome di Ngonge del Verona, Sky Sport fa sapere che nelle scorse ore è circolato il nome di Lorenzo Insigne.

Contatti con l'agente

Il club viola non ha dato conferme, la Fiorentina non sembra molto intenzionata, anche per la questione dell'ingaggio. L’agente del giocatore ne ha comunque parlato con il club gigliato, bisogna vedere se nei prossimi giorni la situazione si accenderà.