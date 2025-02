Il Milan interessato a un attaccante della Fiorentina: la situazione

Come riporta Sky Sport, il Milan sarebbe interessato a Riccardo Sottil. I rossoneri vorrebbero l'attaccante della Fiorentina in prestito vista l'uscita di Okafor in direzione Napoli. Al Milan dovrebbe arrivare anche Joao Felix, ma la società meneghina avrebbe chiesto al club viola anche il prestito dell'esterno classe '99.

Da capire se questa pista possa accendersi in queste ultime ore di mercato, con Sottil che con l'arrivo di Zaniolo e la crescita della coppia Beltran-Gudmundsson potrebbe essere chiuso a Firenze.