Il numero esatto dei biglietti finiti in mano ai tifosi della Fiorentina: Settore praticamente esaurito. La prevalenza dei supporters dell'Olympiakos

ATENE - 8940. Questo il numero di biglietti che sono stati venduti ai tifosi della Fiorentina per la finale di Conference League. Praticamente il settore che verrà riservato ai sostenitori viola sarà esaurito (mancano all'appello solamente una sessantina di tagliandi).

Maggioranza biancorossa

I sostenitori dell'Olympiakos saranno però in maggioranza com'era facile prevedere anche alla vigilia di questa gara. Venduti tutti i novemila tagliandi del settore biancorosso, sono stati ‘rastrellati’ anche altri quattromila biglietti per altre zone dello stadio. Quindi saranno circa 13 mila i sostenitori della squadra del Pireo presenti all'Agia Sophia stasera.

I numeri della polizia greca

Questi sono i numeri ufficiali che ha in possesso la polizia greca, che però non ha preso in considerazione tifosi di altre squadre, per così dire neutrali, che potrebbero esserci in un evento come questo.