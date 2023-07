Hernanes: "Quando penso ad Arthur mi viene in mente Borja Valero. Firenze è la piazza giusta per lui"

All'interno di un'intervista rilasciata a Sky Sport, l'ex centrocampista della Juventus, Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto come Hernanes, si è espresso in termini favorevoli al passaggio di Arthur alla Fiorentina.

"Pensando a lui a Firenze - ha detto - mi è tornato in mente Borja Valero. Arthur gli assomiglia molto per il modo di giocare. Quindi Firenze può essere la piazza giusta per lui".