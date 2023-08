Petržela: "Kokorin è troppo scarso per la Serie A: è ancora alla Fiorentina perché non ci sono richieste. Sarei scioccato se..."

Futuro in bilico per l'attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin: con ogni probabilità non giocherà con la maglia viola indosso, ma per ora non si è fatto avanti nessuno per il suo acquisto, se non l'Aris Limassol a inizio mercato per un ritorno.

A tal proposito, l'ex allenatore, tra le altre, dello Zenit San Pietroburgo Vlastimil Petržela è intervenuto a Sport-rb.ru per commentare la situazione: “Kokorin è troppo scarso per la Serie A, non potrebbe reggere il livello. L'unico motivo per il quale è ancora alla Fiorentina è che non ci sono richieste e non possono venderlo. Se rimanesse per giocare, sarei sinceramente scioccato”.