Pliev: "Kokorin vuole ovviamente la Fiorentina. E spero che ci resti un'intera stagione, anche perché..."

Il calciatore della Fiorentina Aleksandr Kokorin, dopo l'esperienza trascorsa a Cipro con l'Aris Limassol, vincendo il campionato nazionale, cerca una nuova destinazione. Quasi da escludere l'ipotesi di una sua permanenza in viola, come confermato più volte.

Eppure il calciatore Zaurbek Pliev, nonché grande amico di Kokorin, sottolinea le volontà dell'attaccante a Sport-rb.ru: “Chiaramente lui vuole la Fiorentina e vuole rimanere a giocarsi le sue carte in Italia. Anch'io, sinceramente, spero per lui che possa trascorrere una stagione intera alla Viola. Anche perché in amichevole è arrivato pure un gol”.