Shpilevsky: "Sappiamo quello che vuole la Fiorentina per Kokorin e fino alla fine di agosto abbiamo tempo. Sasha sa quanto gli voglia bene e lo stimi"

L'Aris Limassol si appresta ad affrontare la gara valida per il turno preliminare di Champions League contro il Bate Borisov. E dovrà farlo senza l'attaccante che è stato il punto di riferimento della scorsa stagione, ora tornato alla Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

Un discorso, quello con il russo, che però non è definitivamente chiuso. L'Aris ha già presentato una prima offerta ai viola e, stando alle parole del tecnico, Aleksey Shpilevsky, conta di poter ritornare sul giocatore.

“Sasha (Kokorin ndr) sa quanto gli voglia bene e lo stimi - ha detto Shpilevsky - Ma ci siamo preparati per questa gara, partendo dal fatto che lui non è qui, ma alla Fiorentina. Sappiamo quello che vuole la Fiorentina per lui e la finestra di mercato è aperta fino alla fine di agosto. Ripeto, oggi il mio pensiero è solo per la partita con il Bate. Abbiamo giocato diverse partite senza Kokorin la scorsa stagione e lo stiamo facendo anche ora”.