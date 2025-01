Fresco di trasferimento al Brentford, l'ormai ex esterno della Fiorentina Michael Kayode ha parlato così ai canali ufficiali del club inglese: “Sono molto emozionato, desideravo tanto venire qui. Penso che questa società sia perfetta per me, adoro lo stadio, i tifosi e i miei nuovi compagni di squadra. Voglio lavorare giorno dopo giorno senza pensare troppo oltre, ma il mio sogno sarebbe quello di aiutare il Brentford a raggiungere l'Europa".

“Adoro l'idea di calcio di Thomas Frank”

Kayode, che già ieri ha incontrato alcuni dei suoi nuovi compagni a Jersey Road, ha poi aggiunto: “Il primo che ho visto è stato Igor Thiago, che tra l'altro l'anno scorso segnò proprio alla Fiorentina nella semifinale di Conference League. Mi ha parlato di un gruppo fantastico. Ho parlato anche con l'allenatore, Thomas Frank, e adoro la sua idea di calcio. Ama il pressing alto e il possesso palla, penso che sia un grande tecnico”.

“Sono un terzino di spinta, voglio aiutare la squadra a segnare”

Kayode ha poi concluso parlando delle sue caratteristiche: “Sono veloce e forte fisicamente. Gioco come terzino ma mi piace molto spingere e supportare l'azione offensiva. Voglio aiutare la squadra a segnare e vincere, facendo la differenza nei momenti cruciali delle partite”.