Italiano si aggrappa a Gonzalez e prepara uno 'spezzone' per l'argentino. Ecco quanto potrà goderne la Fiorentina

Privato del mercato, a Vincenzo Italiano non rimane altro che aggrapparsi ai valori già presenti in rosa e al plusvalore principale: quello di Nico Gonzalez. L'argentino è pronto a tornare in campo, forse già dall'inizio ma comunque senza i 90 minuti nelle gambe. Nell'ipotesi de La Gazzetta dello Sport c'è infatti l'idea di giocarselo per un'ora, magari la prima ora del match, sperando in un impatto forte sulla gara.

Gonzalez è assente da 45 giorni e tutto sommato è rientrato con un pizzico d'anticipo rispetto ai piani: nel frattempo è rimasto anche bomber stagionale con 9 reti, ben distanziato dal resto dei compagni.