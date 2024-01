Una guerra di sfinimento con l'Augsburg per strappare...quei 2-3 milioni su Vargas. È tardi per alternative alla disperata?

Come la più classica delle sessioni di mercato della Fiorentina, anche a gennaio 2024 ci ritroviamo a fare i conti con dei tira e molla nel rush finale ma soprattutto con un nulla di fatto tra le mani.

Il ‘duello’ sulle cifre

L'obiettivo realistico rimasto in piedi ad oggi è quello di Ruben Vargas, esterno dell'Augsburg, su cui la società viola sta imbastendo una guerra di sfinimento, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. Il tutto per non smuoversi da quei 6-7 milioni offerti, a fronte di una richiesta da 10.

Alternative? Sembra tardi

Per eventuali alternative piuttosto improbabili, tipo quel Luciano Rodriguez del Liverpool Montevideo o Everton Soares del Flamengo sembra francamente tardi.