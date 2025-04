I "nuovi" convocati del Cagliari: permane l'assenza di uno squalificato. Un centrocampista non recupera dall'influenza

Copia-incolla per il Cagliari, che ha nuovamente pubblicato i convocati per la partita di domani pomeriggio contro la Fiorentina dopo che la lista era già uscita appena qualche ora fa.

Non cambia di fatto niente, con l'assenza annunciata di Deiola squalificato. L'unico dubbio riguardava Jakub Jankto, out dai convocati di due giorni fa a causa di un'influenza che però non è passata. Il calciatore ceco è ancora out. Questa la lista completa dei convocati rossoblù: