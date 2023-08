Guerini: "La vittoria di Genova mi ha ricordato il 5-2 con Rossi e Gomez. Segnare quattro gol a Marassi non è mai banale"

L'ex dirigente viola Vincenzo Guerini è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato della Fiorentina attuale:

“La vittoria di sabato mi ha ricordato quando vincemmo 5-2 sempre a Genova nel 2013, anche lì era l'inizio del campionato. Sembrava presagire un'annata splendida, poi ci si sono messi gli infortuni di Mario Gomez e Giuseppe Rossi soprattutto”.

E ancora: “Al di là del risultato, andare in uno stadio come quello e rifilare quattro gol al Genoa non è banale, dominando e prendendo in mano la partita. Chi ha giocato a calcio sa che non è facile giocare così a Marassi”.