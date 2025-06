L'ex vice di Mourinho al Fenerbahce Salvatore Foti, ha parlato a Radio Bruno dell'arrivo alla Fiorentina di Edin Dzeko, che ha allenato quando era ancora in Turchia. Queste le sue parole:

"Edin è un leader ed è utilissimo nello spogliatoio. Sono contento per la società viola perché ha fatto un acquisto che si rivelerà utile, soprattutto con le tre competizioni. In coppia con Kean? Nel calcio si può fare tutto ma intanto bisognerà vedere cosa vuole fare Pioli. Dzeko è un incontrista che fa giocare la squadra, mentre Kean è più un attaccante che va in verticale. Secondo me si possono completare. L'ho chiamato la scorsa settimana e mi aveva già confermato la trattativa con la Fiorentina. Sarà utilissimo anche per i più giovani".