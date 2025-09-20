I convocati del Como: non recupera van der Brempt, Fabregas si affiderà a una difesa inedita. Ancora assente Diao
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Como ha diramato i 23 convocati a disposizione di mister Fabregas nella sfida che vedrà i lariani impegnati contro la Fiorentina domani al Franchi.
Quattro gli assenti
Assente Jacobo Ramon, reduce dal rosso diretto rimediato contro il Genoa, così come i lungodegenti Diao e Dossena. Non ce la fa nemmeno van der Brempt, che ha tentato di recuperare in extremis: Como che quindi dovrà affidarsi a una difesa inedita.
La lista completa
Portieri: Butez, Cavlina, Vigorito
Difensori: Kempf, Valle, Goldnaiga, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rdoriguez, Kuhn, Addai, Cerri
