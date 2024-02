Longhi: "Belotti è un ottimo acquisto per la Fiorentina, non c'era di meglio sul mercato. Lo stadio Franchi..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la prima rete con la maglia della Fiorentina di Belotti. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ormai è già qualche settimana che, a seguito del suo passaggio alla Fiorentina, io dissi che tenendo conto dei centravanti che ci sono in giro Belotti potesse ritenersi un gran bel acquisto: il gallo rimane comunque un centravanti in orbita della nazionale. Purtroppo i viola dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus non ha trovato il cosiddetto bomber che da peso all’attacco e che garantiva un certo numero di gol. Visto quello che proponeva il mercato il suo si credo si possa ritenere un grande acquisto".

Ha poi concluso commentando la situazione attorno allo Stadio Artemio Franchi, e all’imminente ristrutturazione prevista: “La storia della ristrutturazione dello stadio di Firenze è così lunga che non ci si ricorda neanche quando sia iniziata: ricordo che già ai tempi dei Della Valle ci fu qualcosa a riguardo. Non credo pero che in altre città, come ad esempio Milano, i processi siano cosi tanto più veloci. E’ una cosa che hanno in comune un sacco di città italiane”