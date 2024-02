Flachi: "Il risultato di ieri è importante, Frosinone squadra non facile da affrontare. L'arrivo di Belotti..."

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di valutare l’impatto l’arrivo di Belotti nella squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

“Credo che Belotti possa rivelarsi la svolta per l’attacco della Fiorentina, soprattutto dal punto di vista psicologica: ieri si è vista un’altra squadra rispetto alle ultime uscite. In più duettando con lui anche le giocate di Beltran vengono messe in risalto. Non voglio dire che la vittoria di ieri fosse prevedibile e nonostante la Fiorentina a cui siamo abituati ultimamente, che ha i suoi migliori giocatori che stanno attraversando un periodo, ci si aspettava 3 punti. Ma sappiamo che di facile in questo campionato del genere, per questo un risultato largo come quello di ieri acquista un valore importante. Il Frosinone è una squadra che crea molti problemi ai propri avversari, sopratutto perchè non ha niente da perdere: è una squadra molto giovane che può dire la sua”.

Ha poi concluso: “Devo essere sincero e un risultato del genere devo dire che non me l’aspettavo. Il 5-1 di ieri credo che possa aver portato qualcosa di importante anche a livello di carattere ed orgoglio, e questo sicuramente potrà far bene per il proseguo del campionato. In più va sottolineato che finalmente siamo usciti dal periodo del calciomercato, che crea spesso distrazioni negli spogliatoi. Certe volte pensare al mercato non ti fa avere la concentrazione giusta per affrontare le partite, soprattutto nella fase di preparazione”.