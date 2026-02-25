In arrivo il primo gala della fondazione Joe Barone. Il figlio: "Vogliamo ricordare la passione per lo sport che ha sempre avuto mio padre"

Il prossimo 17 aprile si terrà a New York il primo gala della fondazione Joe Barone, nata dopo la scomparsa dell'ex dirigente della Fiorentina.

Ad annunciarlo è stato uno dei figli, Giuseppe, che ha tenuto anche a sottolineare che “la fondazione Joe Barone è stata fatta per ricordare la gentilezza, leadership e passione per lo sport che mio padre ha sempre nutrito. Il nostro scopo è di garantire che ogni giovane atleta, di ogni posto, abilità ed esigenza, abbia un ambiente sicuro, inclusivo, solidale e stimolante in cui crescere”.

E inoltre: “Lo facciamo fornendo risorse sanitarie essenziali, rafforzando i programmi comunitari e aprendo le porte affinché tutti i giovani possano crescere dentro e fuori dal campo”.